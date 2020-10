Diocesi: Siracusa, il congedo di mons. Pappalardo dai fedeli. “Viva gratitudine per l’affetto e la stima”

“Congedandomi da voi, a conclusione del mio mandato, sento vivo il bisogno di manifestarvi i miei sentimenti di viva gratitudine per la cordiale accoglienza, l’affetto e la stima che non mi avete mai fatto mancare; vi sono grato per le preghiere al Signore con le quali, in questi dodici anni, avete sostenuto il mio ministero episcopale”. Così mons. Salvatore Pappalardo, amministratore apostolico di Siracusa, in una lettera indirizzata alla Comunità diocesana. “Onorato del titolo di Pastore di questa vetusta Chiesa, grato al Signore e al Santo Padre il Papa Benedetto XVI per la fiducia accordatami, pur consapevole della pochezza delle mie capacità, ho vissuto con tanta serenità interiore le responsabilità inerenti all’ufficio affidatomi – aggiunge –, sicuro, altresì, di poter contare sulla vostra amabile comprensione e soprattutto, sulla sincera e fattiva collaborazione dei presbiteri, dei diaconi, dei religiosi/e e di numerosi fedeli laici che, a diverso titolo, mi siete stati preziosi collaboratori nel mio servizio episcopale”.

Ricordando che “l’Eucarestia domenicale è stata il principio ispiratore dell’azione pastorale”, il presule evidenzia che “ci siamo sintonizzati pure con il cammino pastorale delle Chiese in Italia e, soprattutto, ci siamo lasciati provocare dagli specifici orientamenti del magistero del Papa”. “Il nostro cammino pastorale non è stato segnato da eventi straordinari, ma me lo auguro, ci ha permesso di vivere con gioia l’appartenenza alla Chiesa e di esprimere davvero la nostra fedeltà a Cristo Signore!”. Infine, l’augurio di “ogni bene”.