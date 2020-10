Diocesi: Milano, al via il ciclo di incontri “PiantaunaPianta”

Al via con il primo incontro il ciclo “PiantaunaPianta”, organizzato in collaborazione tra la Fondazione Ambrosianeum, il Servizio per i giovani e l’Università della diocesi di Milano, la chiesa del Carmine, la Fuci Milano, Blue Joint Film, il Servizio per la pastorale sociale e del lavoro, la Comunità Pachamama con lo scopo di portare i giovani a porsi domande e ad agire sul tema dell’ambiente e della natura. Il ciclo di incontri, ispirato all’enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco, è rivolto a un pubblico di età compresa tra i 18 e i 30 anni e si articolerà in otto incontri monografici mensili in streaming, mentre in presenza solo per un numero limitatissimo di persone nella Sacrestia artistica della Chiesa del Carmine di Milano.

Il primo streaming, dedicato ad “Astrofisica e Bibbia” si terrà giovedì 22 ottobre, alle 21, con la partecipazione di don Paolo Alliata e il fisico Roberto Battiston.