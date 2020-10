Giovanni Paolo I: anche gli italiani di Francia “firmano” il primo atto in vista della beatificazione

“Attraverso il nome ‘Amitiè Italia Francia’ a firmare questa iniziativa sono tutti gli immigrati italiani, i franco-italiani, i francofoni e naturalmente i nizzardi: tutti scrivono i loro nomi in questa ‘Biografia ex documentis’ che è il primo atto in vista della beatificazione di Giovanni Paolo I che potremo celebrare probabilmente il prossimo anno”. A dichiararlo è Paolo Celi, presidente di “Amitié Italia Francia” (Afi). Salirà presto sugli altari Albino Luciani, ultimo Papa italiano, per il quale, spiega Celi, gli italiani di Francia nutrono grande affetto, tanto che hanno voluto contribuire tutti insieme alla pubblicazione del monumentale volume “Giovanni Paolo I. Biografia ex documentis”, curato da Stefania Falasca, Davide Fiocco e Mauro Velati. L’opera raccoglie il decennale lavoro di ricerca storico-archivistica avviato grazie all’introduzione della causa di canonizzazione, che ha consentito l’accesso alle fonti documentali, ed è inserita in una collana dedicata dalla Libreria Editrice Vaticana agli scritti di Albino Luciani e agli studi sulla sua opera in collaborazione con la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I.