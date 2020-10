Servizio civile universale: Cnesc, “bene lo stanziamento di 200 milioni aggiuntivi”

“Positivo il commento della Cnesc alla scelta del Governo di accogliere la richiesta di 127 enti accreditati e di 132 personalità di stanziare adeguati fondi aggiuntivi per il Servizio Civile Universale”. Lo dichiara la Conferenza nazionale degli enti di Servizio civile sui 200 milioni aggiuntivi per il 2021 e il 2022, che “renderanno possibili 50.000 posizioni all’anno, iniziando a dare concretezza all’obiettivo di stabilizzare il contingente annuo del Scu”. “Un ringraziamento all’impegno del ministro Spadafora e alla sensibilità del presidente del Consiglio Conte, del ministro Gualtieri e di tutte le componenti del Governo”, continua la nota.

Secondo, la Cnesc adesso è possibile aprire “tre pagine nuove”: operare per la qualità delle esperienze svolte dai giovani, anche attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite; incrementare l’efficacia dei programmi messi in campo dagli enti; fare un tagliando di alcune parti della riforma del 2016. “Su questo e sul miglioramento continuo del Scu la Cnesc, con tutte le sue 29 organizzazioni socie, continuerà a dare il proprio contributo, seguendo con attenzione l’iter parlamentare di conversione in legge della proposta del Governo”.