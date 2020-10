Diritti delle donne: Gariwo, domani a Milano incontro per ricordare Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema americana

A un mese dalla sua scomparsa, all’età di 87 anni per un male incurabile, Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema americana, sarà ricordata domani, martedì 20 ottobre, nell’incontro “Ruth Bader Ginsburg, la Giudice Giusta”, organizzato dal Teatro Franco Parenti in collaborazione con Gariwo, la foresta dei Giusti, e con il sostegno di #Boycottmanels, un movimento attivo nel boicottaggio di convegni, conferenze e eventi in cui le donne non siano adeguatamente rappresentate. L’evento, comunica Gariwo, avrà luogo alle 20.15 nella Sala Grande del Teatro. Partecipano al dibattito: Gabriele Nissim, presidente di Gariwo, la foresta dei Giusti; Ilaria Li Vigni, avvocata penalista, studiosa di politiche di genere; Antonio Di Bella, corrispondente dagli Stati Uniti per la Rai, in collegamento da New York. Introduce Andrée Ruth Shammah, direttrice del teatro. A seguire, la proiezione del film “Alla corte di Ruth – RBG” (titolo originale RBG), documentario del 2018 diretto da Julie Cohen e Betsy West (durata 97 minuti), distribuito in Italia da Wanted Cinema, che racconta la vita e la carriera di Bader Ginsburg e le sue lotte per i diritti delle donne. Con questo appuntamento il Teatro Franco Parenti intende inaugurare un percorso dedicato ai grandi personaggi femminili, che hanno migliorato in maniera significativa il nostro modo di vivere e di pensare. Questo incontro è per Gariwo “l’occasione per dare risalto a una donna coraggiosa, che ha compiuto un eccezionale lavoro come magistrato nel campo delle libertà civili e della parità di genere”.