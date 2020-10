Denatalità: Università Cattolica, domani webinar su “la sfida della natalità in Italia”

“Sempre più tardi, sempre meno: la sfida della natalità in Italia”: è questo il titolo del webinar che si terrà domani, martedì 20 ottobre, alle 14.30, promosso dal Centro di ricerca e studi sulla Salute procreativa (CeSp) della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, che potrà essere seguito attraverso la homepage del sito internet del Campus di Roma. Il webinar sarà aperto dal saluto di mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’ateneo, Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, e Lorenzo Cecchi, direttore della sede di Roma dell’Università Cattolica.

L’evento, che sarà moderato da Maria Luisa Di Pietro, direttrice del Centro di ricerca e studi sulla Salute procreativa, sarà articolato in due sessioni dedicate all’analisi e alla lettura della realtà e, quindi, a prospettive e proposte per il futuro, con gli interventi di Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, e dei docenti dell’Università Cattolica, Antonio Lanzone (Ginecologia e ostetricia), Alessandro Rosina (Demografia), Walter Ricciardi (Igiene generale e applicata), Domenico Simeone (Pedagogia generale e sociale) e Andrea Nicolussi (Diritto Privato).

Nel mese di marzo 2021 partirà anche il primo Corso di perfezionamento, promosso dal nuovo Centro di ricerca in “Sessualità, fertilità, ambiente e stili di vita”, rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea che hanno un interesse specifico o desiderano perfezionare le proprie conoscenze nel campo della salute procreativa, come medici, psicologi, ostetriche, infermieri, insegnanti, educatori.