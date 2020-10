Infanzia e adolescenza: Samengo (Unicef Italia), “non più prorogabile la nomina di nuova Autorità garante”

Il presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo, ha inviato una lettera al presidente del Senato Alberti Casellati e della Camera Fico sottolineando quanto sia “necessario, e non più prorogabile, di provvedere alla nomina della nuova l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, a maggior ragione in un periodo storico come quello attuale, in cui il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 non ha fatto che mettere ancor più in luce le disparità esistenti a livello regionale e l’impatto che esse rischiano di avere sui diritti dei bambini e degli adolescenti”.

Sulla necessità di nominare la nuova Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il presidente dell’Unicef Italia aveva già condiviso la lettera-appello lanciato da 11 garanti regionali dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ai presidenti di Camera e Senato.

“Ci piacerebbe celebrare il prossimo 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, insieme alla nuova Autorità garante, nel percorso comune di costruzione di una cultura dei diritti umani dei più piccoli, non solo in termini di promozione e protezione, ma anche di ascolto e protagonismo delle loro voci”, ha concluso il presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo.