Incendi: Piemonte, Vigili del fuoco al lavoro in 8 interventi tra Vercellese, Vco e Torinese

(Foto Vigili del fuoco)

Prosegue l’impegno dei Vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi boschivi che stanno interessando diverse aree del Piemonte. Il dispositivo di soccorso, coordinato dalla Soup-Sala operativa unificata permanente della Direzione regionale dei Vigili del fuoco, opera con il supporto dei volontari del Corpo Aib Piemonte su 8 distinti fronti, concentrati soprattutto nelle province di Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola e Torino. L’emergenza è aggravata dalle alte temperature e dalle forti raffiche di vento di Foehn, che alimentano le fiamme e rendono più difficili le operazioni di contenimento. In campo un dispositivo aereo composto da 7 Canadair e 2 elicotteri dei Vigili del fuoco, affiancati da 3 elicotteri regionali, oltre a numerose squadre di terra e posti di coordinamento operativo. La situazione più critica si registra nel comune vercellese di Cravagliana, dove 2 vasti fronti di fuoco sono arrivati a circa 200 metri dalle abitazioni. Altri roghi sono attivi a Boccioleto e nel Verbano-Cusio-Ossola, dove a Bannio Anzino è stata evacuata in via precauzionale una baita minacciata dalle fiamme e a Premosello un incendio avanza verso il Parco nazionale della Val Grande e il centro abitato. Nel Torinese un Canadair e un elicottero sono intervenuti a Valprato Soana per contenere un incendio spinto dal vento verso l’area boschiva del Parco nazionale del Gran Paradiso.