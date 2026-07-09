Diocesi: Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia, processione mariana lungo il litorale nord del Lazio

(Foto diocesi di Porto-Santa Rufina)

Alla vigilia della Domenica del mare, le diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia promuovono sabato 11 luglio la processione sul mare intitolata “Maria, Stella del Mare”, un’iniziativa di preghiera e testimonianza che attraverserà il litorale settentrionale del Lazio da Fiumicino a Montalto di Castro.

L’evento vedrà protagonista un’imbarcazione che trasporterà un’immagine della Madonna, accompagnata dal vescovo Gianrico Ruzza. La partenza è prevista in mattinata dalla darsena del Porto Canale di Fiumicino, da dove il natante inizierà un percorso costiero di oltre 120 chilometri, facendo tappa davanti alle spiagge e agli stabilimenti balneari dei comuni di Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia e Tarquinia, per concludere il viaggio nel territorio di Montalto di Castro.

In ogni punto di sosta l’imbarcazione rimarrà al largo, mentre sulla battigia saranno presenti comunità parrocchiali, gruppi ecclesiali e volontari che animeranno i momenti di preghiera insieme ai bagnanti. Grazie a un sistema di amplificazione, il vescovo Ruzza potrà rivolgere un breve saluto e guidare una preghiera direttamente dalla barca. La liturgia proposta durante le soste prevede la proclamazione del brano evangelico delle Nozze di Cana, accompagnata da intenzioni di preghiera dedicate ai marittimi, ai turisti e alla custodia del creato. Ogni momento si concluderà con la lettura di una preghiera di San Giovanni Paolo II.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è organizzata dai due servizi di apostolato del mare, diretti dal sacerdote Eduardo Juarez per Porto-Santa Rufina e dal diacono Fabrizio Giannini per Civitavecchia-Tarquinia, grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto.

Il programma prevede la partenza alle ore 10 dalla darsena del Porto Canale di Fiumicino. La processione si concluderà alle 15.30 a Pescia Romana (Montalto di Castro), presso la spiaggia libera Castro, nei pressi dello stabilimento “La Caletta del Moro”.

“La processione sul mare vuole offrire un segno di vicinanza alle comunità costiere, ai lavoratori del mare e ai tanti turisti presenti sul litorale, affidando a Maria, invocata come Stella del Mare, la vita delle persone, il lavoro dei marittimi e la salvaguardia dell’ambiente marino. Abbiamo scelto il racconto delle nozze di Cana per esprimere la vocazione missionaria che stanno approfondendo le nostre diocesi. Essere missionari significa abitare il mondo con lo sguardo del Vangelo, condividendo speranze, domande e fatiche dei nostri contemporanei. È un dono ricevuto che diventa responsabilità, una chiamata che si traduce in urgenza e impegno: offrire, con semplicità e autenticità, la testimonianza della speranza che illumina i nostri cuori e orienta il nostro cammino”, dichiara mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia.