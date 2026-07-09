Diocesi: Padova, oggi inaugurazione del nuovo giardino del battistero della cattedrale

(Foto diocesi di Padova)

Verrà inaugurato oggi, a Padova, il nuovo giardino del Battistero della cattedrale-Antico Chiostro dei canonici, ultimo tassello di un ampio progetto di restauro conservativo e valorizzazione del battistero di San Giovanni Battista, nel complesso della cattedrale di Santa Maria Assunta. Dalle 19, dopo un momento di saluti introduttivi, da parte dell’arciprete della Cattedrale, mons. Giuliano Miotto, del vicario generale della diocesi, mons. Giuliano Zatti, a nome del vescovo Claudio Cipolla attualmente in visita alle missioni diocesane in Brasile, delle altre autorità presenti, la parola passerà a Cesare Dosi, vicepresidente della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo che, insieme al ministero della Cultura e alla cattedrale, ha sostenuto economicamente le varie fasi del progetto. Seguiranno gli interventi di quanti hanno seguito il progetto: Fabrizio Magani, dirigente generale per Architettura, belle arti e paesaggio del ministero della Cultura; Claudio Rebeschini che, per la diocesi di Padova e la cattedrale, ha seguito l’intero progetto di restauro conservativo del complesso del battistero nei diversi step; Giuseppe Rallo, che ha studiato le scelte arboree e floreali di un’area che un tempo era sia luogo di ritiro e di preghiera per i canonici della cattedrale che orto per i religiosi; don Lorenzo Celi, vicario episcopale per i Beni temporali. Gli interventi saranno accompagnati da un momento musicale con la presenza di un quartetto d’archi dell’Orchestra di Padova e del Veneto.

L’inaugurazione del giardino del battistero – viene sottolineato in un comunicato della diocesi – rappresenta il completamento di un complesso intervento di riqualificazione dell’area avviato nel 2020 con il restauro degli affreschi di Giusto de’ Menabuoi grazie al finanziamento di 810mila euro da parte del ministero della Cultura che ha successivamente disposto altri 150mila euro per la valutazione della vulnerabilità sismica del battistero con conseguenti interventi di cerchiatura della sua cupola. Successivamente nel 2022 grazie a una nuova convenzione fra diocesi di Padova, parrocchia della Cattedrale (che hanno provveduto all’allestimento della sala multimediale e del restauro della facciata del battistero), Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo (che ha disposto un contributo di 750 mila euro), Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, è stata avviata una serie di lavori di restauro conservativo e valorizzazione del battistero comprensivi di: implementazione dell’impianto di illuminazione; restauro degli infissi e dei dossali lignei; messa a norma degli impianti, svuotamento dei vani ipogei e riposizionamento dei sigilli in marmo; riqualificazione del giardino interno (ex chiostro dei canonici), il tutto sostenuto da indagini e analisi scientifiche con la supervisione della Soprintendenza.