Diocesi: Agrigento, il 31 luglio mons. Damiano ordinerà diaconi i frati Fiorentino e Labita

Il 31 luglio, nella memoria liturgica di sant’Ignazio di Loyola, l’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ordinerà diaconi fra Francesco Antonio Maria Fiorentino e fra Alessandro Labita.

La celebrazione si inserisce nel contesto della Marcia Francescana dei giovani verso Assisi, che quest’anno vedrà come protagonista il territorio dell’arcidiocesi di Agrigento. Circa 80 giovani marciatori ripercorreranno le vie già battute da tanti santi del passato remoto e prossimo, da san Libertino a san Gregorio Agrigentino, da san Giordano Giacinto Anzalone al beato Rosario Livatino. La celebrazione avrà luogo nella chiesa di Santa Chiara in Canicattì (Ag) dove è custodita l’urna che contiene il corpo del beato Rosario Angelo Livatino, magistrato martire della fede, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. La notizia annunciata da fra Antonino Catalfamo, ministro provinciale dei Frati minori di Sicilia, si inserisce anche nel contesto delle celebrazioni in occasione dell’VIII centenario del transito di san Francesco.

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