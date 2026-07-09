Noticum: sulla rivista digitale la “rivoluzione dei fenicotteri” in Albania

È online il numero di luglio-agosto di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano gli investimenti etici e sostenibili, ovvero il documento e la campagna proposta dai vescovi italiani per essere sempre più aderenti al messaggio del vangelo e della dottrina sociale della Chiesa in una realtà dove la finanza e gli investimenti determinano guerre, situazioni di conflitto, dividono sempre più il mondo in ricchi e poveri. A seguire: l’uccisione di mons. Osorio vescovo di Quelimane in Mozambico, il Patto tra le religioni in Italia firmato dalle più significative espressioni religiose presenti nel nostro Paese, l’uccisione di padre Youhanna sui Monti Nuba in Sudan perché difendeva la sua gente, la lettera di don Nicola de Guio, missionario in Etiopia. Seguono le pagine continentali, la “rivoluzione dei fenicotteri” in Albania, le rubriche “Chi viene&chi va” con Marina Leoni, volontaria in Mozambico, Missio km zero con l’impegno di Giovanni Balestrieri, la riflessione teologica di Sandro Gallazzi e AnnaMaria Rizzante. Qui per leggere e scaricare Noticum.

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