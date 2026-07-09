Povertà educativa: Compiti@casa, 285 tutor universitari hanno affiancato 554 studenti delle scuole medie in Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia

Più costanza nella frequenza, meno abbandoni e un’alleanza sempre più stretta tra scuola, università e territorio. Nell’anno scolastico appena concluso, 285 studenti e studentesse universitari hanno affiancato nel loro percorso di studi 554 ragazzi e ragazze di 20 scuole secondarie di primo grado di Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia grazie a Compiti@casa: il progetto selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e sostenuto anche da Fondazione De Agostini, Fondazione Alberto e Franca Riva, UniCredit Foundation, Fondazione Comunità Novarese. Attraverso un servizio di tutorato online offerto da studenti e studentesse universitari formati e retribuiti, il progetto triennale ideato da Fondazione De Agostini e Università di Torino punta a dare un supporto nello studio a ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado con difficoltà di apprendimento, disagio educativo, scarso rendimento e bassa partecipazione alla vita scolastica, compresi alunni e alunne con background migratorio.

La partnership di Compiti@casa è guidata da Parsec cooperativa sociale (Roma) in collaborazione con cooperativa sociale Raggio Verde (Novara), Traparentesi aps (Napoli) e associazione I Tetti Colorati (Ragusa). I tutor didattici sono stati selezionati tra gli studenti e le studentesse dei quattro grandi atenei partner: Università di Torino, Università di Messina, Università di Napoli Federico II e Sapienza Università di Roma, che operano in sinergia con le 20 scuole dei territori coinvolti.

Rispetto al primo anno di attività (che aveva coinvolto 254 tutor, 486 studenti e 19 scuole), la seconda annualità evidenzia un netto miglioramento dei risultati complessivi. Nell’anno scolastico 2025-2026 gli studenti che hanno lasciato il percorso dopo poche lezioni sono scesi drasticamente, passando da 98 a 33. Allo stesso tempo emerge una maggiore costanza: la partecipazione considerata “buona” o “ottima” ha riguardato 352 studenti su 526 (rispetto ai 196 dell’anno precedente), mentre i percorsi seguiti con la massima assiduità sono passati da 88 a 177.

“La differenza tra il primo e il secondo anno si gioca sulla continuità del progetto. Le scuole e le famiglie ne hanno maggiormente compreso le caratteristiche e le potenzialità”, spiega Barbara Guadagni, referente del progetto per Parsec. “Si è poi rafforzata la relazione tra la scuola, le famiglie e il Terzo settore: tale alleanza è risultata vincente nei momenti di crisi dei ragazzi, nell’individuazione delle criticità e delle risorse, nel rafforzamento della motivazione”. Anche lo sportello di segretariato sociale attivo una volta a settimana in ogni scuola ha registrato un’impennata rispetto al primo anno, con ben 835 persone accolte tra Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia e oltre 1.500 interventi legati a iscrizioni, pratiche scolastiche e accesso ai servizi.

Marina Marchisio Conte, professoressa ordinaria di Didattica della Matematica dell’Università di Torino e responsabile scientifica del progetto Compiti@casa, evidenzia: “Il tutorato offerto dal progetto ha permesso a ragazze e ragazzi più fragili di ritrovare fiducia nelle proprie capacità, proseguire con maggiore serenità il percorso scolastico e costruire le competenze necessarie per diventare cittadine e cittadini consapevoli e protagonisti del proprio futuro”.

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