Diocesi: Caritas Trento, domani inaugurazione dell’Emporio della Solidarietà a Cembra

Nasce a Cembra l’Emporio della Solidarietà, un nuovo punto di riferimento per tutta la valle a sostegno delle persone e delle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica e sociale. Sarà inaugurato domani, venerdì 10 luglio alle ore 18, nella sede di via Calovi 19.

La nuova struttura è intitolata alla memoria di don Mauro Leonardelli, già parroco a Giovo (nella stessa Val di Cembra) e delegato dell’Area Testimonianza e Impegno sociale della diocesi di Trento. Una dedica che richiama il suo stile di vicinanza alle persone e di attenzione agli ultimi.

L’Emporio rappresenta l’evoluzione di un percorso nato nel 2017 con la costituzione del Cedas, il Centro di ascolto e solidarietà della Valle di Cembra. In questi anni il Centro è diventato un presidio importante per il territorio, grazie all’impegno di volontarie e volontari che hanno offerto non solo aiuti alimentari, ma anche ascolto, orientamento e accompagnamento alle persone in difficoltà. Un ruolo particolarmente significativo è stato svolto durante la pandemia, quando il servizio non si è mai fermato, garantendo anche la consegna dei viveri a domicilio e mantenendo un contatto prezioso con le persone più fragili.

Proprio dall’esperienza maturata sul campo e dalla collaborazione tra Caritas diocesana, Cedas parrocchiale, Servizio sociale della Comunità della Valle di Cembra, amministrazioni comunali, associazioni e volontari è nata l’idea di sviluppare una risposta nuova e più efficace ai bisogni emergenti.

Il modello scelto è quello dell’Emporio solidale, già sperimentato in altre realtà del Trentino, tra cui Trento Nord (con sede a Cristo Re), Pergine e Valle dei Laghi, e in fase di attivazione anche in Vallagarina e nell’Alto Garda e Ledro. L’Emporio funziona come un piccolo market: le persone e le famiglie in situazione di vulnerabilità possono fare la spesa attraverso un sistema a punti, definito in base alla composizione e alla condizione del nucleo familiare, con valutazione del Servizio sociale territoriale.

Sugli scaffali saranno disponibili prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa, oltre a materiale scolastico, frutto della solidarietà di singole persone, famiglie e aziende. Chiunque vi può contribuire donando direttamente, oppure aderendo alle raccolte solidali e alle collette periodicamente organizzate sul territorio.

Le famiglie beneficiarie potranno scegliere direttamente i beni di cui hanno bisogno. L’Emporio non sarà solo un luogo di distribuzione di beni materiali: grazie alla presenza dei volontari, chiamati ad affiancare le persone anche durante il percorso di spesa, diventerà infatti uno spazio di relazione e di sensibilizzazione sui temi del contrasto allo spreco e della sostenibilità. Di fatto, un laboratorio sociale e culturale, con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e crescita della comunità. E di coinvolgere istituzioni, associazioni, imprese e cittadini in un’azione condivisa di contrasto alle fragilità sociali.

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