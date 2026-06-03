Diocesi: Lamezia Terme, prosegue l’iter della causa di beatificazione di mons. Moietta

Prosegue l’iter della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio mons. Vittorio Moietta, la cui tomba nella cattedrale di Lamezia Terme è meta di numerose visite da parte di tanti fedeli che, spesso, lasciano anche loro pensieri e richieste nell’urna allocata davanti al luogo in cui è sepolto e si soffermano in preghiera. Nei giorni scorsi, infatti, il vescovo lametino, mons. Serafino Parisi, insieme al postulatore, don Marco Mastroianni, si sono recati al Dicastero delle Cause dei Santi, dove hanno avuto – fa sapere la diocesi – un “proficuo colloquio” con il prefetto dello stesso Dicastero, il card. Marcello Semeraro, nel corso del quale sono stati aggiornati sull’iter della Causa in

corso. Un momento di confronto al quale, nella stessa giornata, è seguito un incontro con mons. Maurizio Tagliaferri, il relatore assegnato dallo stesso Dicastero alla causa di questo vescovo che ha lasciato “un indelebile” ricordo nella diocesi di Lamezia Terme, nonostante il suo breve episcopato. Un pastore che, come ha sottolineato don Marco Mastroianni “si è distinto per la capacità, largamente riconosciutagli, di essere un uomo di dialogo, sinceramente animato dallo zelo per le anime e da una fattiva carità, sostenuta dalla profetica ribellione di chi sente il dovere di impegnarsi per la realizzazione di un mondo più vicino alla creazione di Dio”.

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