Diocesi: Sant’Angelo dei Lombardi, domani il sesto incontro con gli amministratori su Carta costituzionale e partecipazione democratica”

A due giorni dall’anniversario degli ottant’anni del referendum istituzionale che convertì la monarchia in Repubblica e volendo seguire le orme della Settimana sociale dei cattolici in Italia svoltasi a Trieste nel 2024, l’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia organizza il sesto incontro con gli amministratori.

L’iniziativa si terrà domani, giovedì 4 giugno, alle ore 10, nel salone del santuario diocesano “San Rocco” a Lioni (Av) e il tema sarà “Carta costituzionale e partecipazione democratica”.

I due relatori selezionati porteranno le proprie esperienze e competenze. Giuseppe Acocella, professore emerito di Filosofia del diritto all’Università degli studi di Napoli Federico II e rettore dell’Università telematica Giustino Fortunato, svilupperà il tema principale, ovvero la Costituzione italiana nata dalla partecipazione democratica. Franco Di Cecilia, già dirigente scolastico ed ex consigliere provinciale, si concentrerà sulla presenza irpina all’interno dell’Assemblea costituente, sottolineando l’appartenenza politica e il contributo dei singoli eletti.

Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, mons. Pasquale Cascio.

I primi destinatari dell’incontro sono i sindaci e tutti i membri dei Consigli comunali del territorio diocesano, ma rimane aperto a tutti. Inoltre, è stata invitata una rappresentanza degli alunni degli istituti superiori di secondo grado e degli studenti universitari.

Al termine degli interventi ci sarà spazio per un dibattito sul tema, per ascoltare altre voci, dando la possibilità agli amministratori di poter proporre idee e riflessioni.

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