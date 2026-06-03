Corpus Domini: Asti, domani sera messa e processione con il vescovo Prastaro. Nella collegiata di San Secondo adorazione eucaristica per tutta la giornata

La solennità del Corpus Domini tornerà a riunire, domani, la comunità diocesana di Asti in una delle celebrazioni più sentite e significative dell’anno liturgico. Sono diversi i momenti di preghiera e raccoglimento per la solennità del S.S. Corpo e Sangue di Cristo. Alle 20.45, nella parrocchia di San Pietro, il vescovo Marco Prastaro presiederà la concelebrazione eucaristica a cui seguirà la processione che partirà dalla chiesa di San Pietro e si snoderà tra viale Pilone, corso Palestro, via Sardegna, corso Genova e piazza 1° maggio per terminerà della piazzetta San Pietro dove ci sarà la benedizione eucaristica.

Per tutta la giornata di giovedì, dalle 10 alle 18, poi, nella collegiata di San Secondo sarà esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione eucaristica con i turni di preghiera delle parrocchie della città.

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