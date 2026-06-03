Commissione Ue: Semestre europeo, pacchetto di primavera. Non solo economia: raccomandazioni su ricerca, istruzione, lavoro, lotta alla povertà e alloggi

Per rafforzare la competitività dell’Ue, il pacchetto di primavera del Semestre europeo, presentato oggi a Bruxelles, invita gli Stati membri ad adottare misure politiche nei seguenti settori: garantire la sostenibilità di bilancio e preservare la stabilità macroeconomica; colmare il divario in materia di innovazione e stimolare gli investimenti in ricerca e sviluppo; diminuire gli ostacoli al mercato unico; semplificare i quadri normativi e ridurre gli oneri amministrativi; accelerare la transizione verso l’energia pulita a prezzi accessibili; promuovere il risparmio nei regimi pensionistici complementari e migliorare l’accesso ai finanziamenti per l’innovazione; fornire servizi pubblici semplici e digitali e promuovere la trasformazione digitale; promuovere posti di lavoro di qualità, rendere i mercati del lavoro più equi e investire nel capitale umano, conciliando istruzione, formazione e competenze con le esigenze del mercato del lavoro. Si aggiunge l’obiettivo di “combattere la povertà, migliorare la protezione sociale e promuovere l’accesso all’assistenza sanitaria e all’assistenza a lungo termine e la loro accessibilità economica, aumentare la coesione economica, sociale e territoriale e ridurre le disparità tra le regioni, aumentare l’accessibilità economica degli alloggi”.

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