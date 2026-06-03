Leone XIV: “una delle sfide del mondo dell’istruzione è la crescente frammentazione della conoscenza”

“Una delle sfide che il mondo dell’istruzione sta attualmente affrontando è la crescente frammentazione della conoscenza”. Ne è convinto il Papa, che, ricevendo in udienza, nell’Auletta dell’Aula Paolo VI, una delegazione della Association of Catholic Colleges and Universities (Usa), ha fatto notare come molte persone esperte in un campo di studio specifico “faticano a trovare una direzione nella loro vita, in parte a causa dell’incapacità di collegare le informazioni a conoscenze più profonde o di mantenere un senso di scopo”, come si legge nella Magna Humanitas: “spesso mancano di una visione globale della realtà capace di unire non solo i vari campi della conoscenza, ma anche i molteplici aspetti della vita e i desideri interiori del cuore umano”. Il compito dell’istruzione cattolica, allora, è instillare negli studenti “una vera passione per la verità – e non solo la verità intellettuale, ma la Verità che è Cristo stesso”.

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