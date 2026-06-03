Persone con disabilità: Uildm, la piattaforma Sostegninrete per favorire l’incontro con assistenti qualificati

(Foto Uildm)

È stata presentata il 22 maggio 2026 a Padova, Sostegninrete, la piattaforma digitale in Italia che mette in contatto persone con disabilità e assistenti personali, come ricorda una nota diffusa oggi dall’Uildm – Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. L’iniziativa, promossa da Uildm e sostenuta da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Cesvi, nasce per offrire uno strumento concreto a sostegno dell’autonomia e della qualità della vita, favorendo la promozione dell’assistenza personale per la persona con disabilità.

Il tema dell’assistenza personale per le persone con disabilità è ancora oggi una delle sfide più complesse del welfare italiano. Il carico dell’assistenza delle persone con disabilità grava principalmente sulle famiglie. In questo quadro così complesso, ricorda la nota dell’Uildm, Sostegninrete è il primo spazio digitale gratuito, sicuro e accessibile, pensato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di assistenza personale. La piattaforma nasce per mettere in contatto due esigenze complementari: da un lato quelle delle persone con disabilità che cercano assistenza e risposte adeguate ai propri bisogni; dall’altro, quelle delle e degli assistenti personali, che attraverso questo strumento possono promuovere le loro competenze professionali e trovare opportunità di lavoro. Si tratta di uno strumento grazie al quale la persona con disabilità può individuare l’assistente più adatto alle proprie esigenze filtrando i profili per competenze, disponibilità e area geografica. La piattaforma è stata sviluppata con il coinvolgimento diretto e partecipato di un gruppo di tester composto da persone con disabilità e caregiver, che ne hanno verificato l’accessibilità e la rispondenza ai bisogni reali. Oltre alla funzione di matching, la piattaforma offre anche l’area “Materiali utili” dedicata alla Vita indipendente e ai temi dell’assistenza personale e della disabilità, con guide e contenuti formativi che verranno progressivamente ampliati.

“Sostegninrete si propone come uno strumento di innovazione sociale e di empowerment per persone con disabilità e caregiver, favorendo l’incontro con assistenti qualificati. Una delle priorità di Uildm è promuovere l’autonomia delle persone con malattie neuromuscolari e sostenere la costruzione di progetti di vita personalizzati. Sostegninrete è una piattaforma ideata e realizzata dalla nostra comunità, pensata per essere concreta e accessibile: vuole supportare i desideri, le esigenze e i percorsi evolutivi della persona, creando un dialogo autentico con le e gli assistenti personali e contribuendo al riconoscimento professionale di questa figura, ancora poco definita nel panorama italiano”, dichiara Stefania Pedroni, presidente nazionale dell’Uildm.

Sostegninrete, a sette mesi dalla sua messa online, ha già oltre 1.100 iscritti: 690 persone con disabilità e 478 assistenti personali con 83 match attivi che si sono trasformati in un incontro reale. A livello geografico, le regioni più presenti sulla piattaforma sono Lombardia, Lazio, Piemonte e Veneto.