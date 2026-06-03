Cei: Cappellani Ferrovie dello Stato, oggi a Paola l’incontro nazionale

Si svolgerà oggi, 3 giugno, a Paola, in Calabria, l’annuale incontro nazionale dei Cappellani delle Ferrovie dello Stato, giunto al quarto appuntamento. Coordinati dall’ufficio nazionale della Cei per i problemi sociali e del lavoro, i cappellani sono arrivati nella cittadina tirrenica ieri sera 2 giugno. Questa mattina l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Giovanni Checchinato, presiederà la messa alla quale prenderanno parte anche i ferrovieri delle stazioni di Paola e Cosenza. Alle 11, i cappellani si ritroveranno in una sala messa a disposizione dagli uffici RFI per un incontro di aggiornamento, riflettendo sulla nota pastorale della Cei “Educare a una pace disarmata e disarmante” del dicembre 2025.

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