Papa in Spagna: Bruni, “dialogo per la pace, in questo tempo di conflitto e di riabilitazione dei conflitti”

“Comprendere il mondo, cercando l’incontro, il dialogo e la pace, in questo tempo di conflitto e di riabilitazione dei conflitti”. Sarà questo uno degli obiettivi del viaggio del Papa in Spagna, in programma dal 6 al 12 giugno. Lo ha detto il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel briefing odierno in sala stampa vaticana. Al centro del quarto viaggio apostolico internazionale di Leone XIV, ha detto inoltre il portavoce vaticano, ci saranno anche “il dialogo e la cultura come strumenti per superare la polarizzazione e il ruolo della Chiesa di Spagna, e più in generale di tutta la sua storia, come un tesoro prezioso per affrontare con maturità la complessità di questo tempo”. “La Spagna e l’Europa sono una parte costitutiva del dibattito pubblico, ad esempio su questioni come la difesa della vita e di ogni vita, specie quella dei più vulnerabili all’interno della famiglia”, ha proseguito Bruni: “In un Paese caratterizzato da una forte secolarizzazione, ma con una radicata presenza cristiana, il Papa incontrerà la fede di un popolo con grandi tradizioni popolari, simbolo di una Chiesa che non si chiude nelle chiese ma cammina nelle strade, di una fede non da museo ma che affronta il futuro, incontrando soprattutto i giovani per disegnarlo insieme a loro”. Quello in Spagna sarà il primo viaggio dopo la “Magnifica Humanitas” e, per il portavoce vaticano, è probabile che “ci siano riferimenti alla sua prima enciclica, al dialogo col mondo della cultura e della tecnica, attraverso una riflessione sul progresso tecnologico e le sfide dell’umano”. Da non dimenticare, infine, il tema dei migranti, centrale nella tappa alle Canarie.

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