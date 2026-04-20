Salute: Ue, Oms e Unicef, “i vaccini funzionano, salvano vite e proteggono le nostre comunità”

Mentre prende avvio, oggi, la 20ma Settimana europea dell’immunizzazione, Ue, Oms e Unicef celebrano gli “incredibili progressi” compiuti dalla vaccinazione “per proteggere la salute delle persone negli ultimi due decenni”, chiedendo al contempo una “leadership coraggiosa” e un “maggiore impegno per sostenere questi progressi negli anni a venire”. Nel 2007, la Settimana europea dell’immunizzazione era stata lanciata in 53 Paesi in Europa e Asia centrale per aumentare la consapevolezza della necessità e del diritto di ogni bambino di essere protetto dalle malattie prevenibili da vaccino. “In tutto il mondo, la vaccinazione ha salvato circa 154 milioni di vite dal 1974”. “Nella regione europea, l’elevata copertura vaccinale ha ridotto drasticamente l’onere delle malattie prevenibili da vaccino” (ad esempio, poliomielite endemica, morbillo, rosolia…). “Tuttavia, i tassi di immunizzazione in alcuni Paesi sono in calo”.

Il testo aggiunge: “L’Europa non può permettersi di tornare indietro. È indispensabile rafforzare i programmi nazionali e regionali di immunizzazione e accelerare le azioni coordinate a livello mondiale”. Unicef, Oms e Commissione europea “continueranno a collaborare”, anche con altri partner, “per superare le gravi sfide odierne in materia di immunizzazione. Insieme vogliamo sostenere la salute dei bambini e servire le comunità emarginate che non hanno un accesso equo ai vaccini. Il nostro messaggio è semplice e chiaro: i vaccini funzionano, salvano vite e proteggono le nostre comunità”.

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