Giornalismo: Milano, a Mauro Pigozzo il primo premio della nona edizione de “La Rosa d’Oro”

Si è conclusa a Milano la nona edizione del Premio internazionale di giornalismo e comunicazione “La Rosa d’Oro”, organizzato dall’Associazione internazionale Regina Elena Odv e patrocinato dal Comune di Milano, dall’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e dalla Federazione relazioni pubbliche italiana. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Scuola militare “Teuliè”. Primo classificato il giornalista Mauro Pigozzo (Veneto), secondo premio alla collega Evelina Frisa (Abruzzo), terza classificata Lisa Bernardini (Lazio). Menzioni speciali alle giornaliste Anna Paola Lacatena (Puglia) e Michela Valoppi (Friuli Venezia Giulia). Le menzioni speciali per la comunicazione sono andate a Gabriele Albertini, Arianna Augustoni, all’Istituto del Nastro Azzurro sezione di Como, alla rivista “Borc San Roc” di Gorizia e al giornalista John Pedeferri. I premi sono stati consegnati dal presidente nazionale dell’Associazione, Ilario Bortolan, e dal delegato nazionale ai rapporti istituzionali Biagio Liotti. Nel corso dell’evento l’Associazione ha assegnato il 49° Premio internazionale per la pace “Principessa Mafalda di Savoia” alla Scuola militare Teuliè e altri riconoscimenti. Sono stati ricordati il presidente d’onore Emmanuele Emanuele Barone di Culcasi e il primo vicepresidente Giovanni Albano, scomparsi nei giorni scorsi.

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