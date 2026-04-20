Cinema: Giffoni, oltre 2mila studenti e 200 docenti protagonisti della tappa di School Experience a Montescaglioso

(Foto Giffoni Experiece)

Oltre duemila studenti e duecento docenti sono stati protagonisti della tappa di School Experience a Montescaglioso – l’iniziativa organizzata da Giffoni e realizzata nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola, promossa dal Ministero della Cultura (Mic) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) – in Basilicata. Portare il cinema nei territori come strumento educativo, culturale, sociale, capace di creare comunità e di parlare alle nuove generazioni con un linguaggio che sentono proprio. Un percorso che mette al centro la scuola e guarda al futuro, coinvolgendo un’intera comunità che riconosce nel cinema uno dei luoghi privilegiati in cui immaginare e costruire il domani.

Nel corso della tappa del progetto, ogni lungometraggio e ogni cortometraggio proiettato è stato seguito da un dibattito tra i giurati e da una votazione per le sezioni Your Experience (opere realizzate in Italia dagli istituti scolastici o dalle associazioni culturali) e Feature Experience (dedicata ai lungometraggi). Grande entusiasmo per Digital Prof, un laboratorio di formazione per il corpo docente teso a consolidare le competenze digitali. Un momento di confronto che dai bias cognitivi è arrivato a comprendere come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per migliorare l’apprendimento. Da segnalare anche Parentale Experience, un momento pensato per le famiglie. Nel corso della serata finale il project manager Marco Cesaro, dopo aver ringraziato le istituzioni che rendono possibile School Experience, ha evidenziato che tutto nasce dall’intuizione del fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi.

“Ogni volta che veniamo qui succede qualcosa di speciale – ha detto – l’altro giorno è stato firmato l’accordo di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Per i prossimi tre anni avremo tanto da fare, con la passione che ci contraddistingue sempre”.

Il valore del cinema come strumento educativo ma anche come volano per la promozione turistica è stato evidenziato da Giovanni Mianulli, presidente dell’Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano: “Tanti registi e produttori hanno scelto il nostro territorio. Dall’audiovisivo e dai giovani partono le strade per la valorizzazione delle nostre comunità”.

Per Margherita Romaniello, presidente di Lucania Film Commission, “è necessario ringraziare tutti gli operatori che allevando talenti creano un indotto meraviglioso. È un processo fondamentale affinché le sale siano vive, diventino luoghi di incontro e di condivisione, scommettendo sul nuovo, su ciò che si crea”.

A chiudere il confronto con studenti, famiglie e docenti, Giuseppe Disabato, presidente di Cinecreando: “La nostra collaborazione con Giffoni che offre tantissime possibilità ai nostri ragazzi. Voglio ringraziare dirigenti scolastici e docenti che ci sono sempre vicini”.