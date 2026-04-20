Papa a Napoli: il programma della visita pastorale dell’8 maggio all’arcidiocesi e alla città

Stamattina, nel Salone del Palazzo arcivescovile a Napoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della visita pastorale che Papa Leone XIV compirà l’8 maggio all’arcidiocesi e alla città di Napoli. Il Pontefice partirà alle 15 in elicottero da Pompei, dove sarà in visita la mattina, per atterrare alle 15.15 alla Rotonda Diaz, a Napoli. Ad accogliere il Santo Padre ci saranno il card. Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, Roberto Fico, presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Michele Di Bari, prefetto di Napoli.

Alle 15.45 è previsto l’arrivo in cattedrale per l’incontro con il clero e la vita consacrata. Accoglieranno il Santo Padre i vescovi ausiliari, mons. Michele Autuoro, mons. Francesco Beneduce, mons. Gaetano Castello, il pro-vicario generale, mons. Gennaro Matino, e alcuni membri del Capitolo metropolitano.

Sul sagrato del duomo ci sarà un nutrito gruppo di bambini a fare festa per l’arrivo di Leone XIV. Il Santo Padre entrato in duomo si recherà in privato presso la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro per l’adorazione del Santissimo Sacramento. Successivamente attraverso la navata centrale raggiungerà l’altare maggiore dove saranno esposti il busto e il reliquiario con le ampolle del Sangue di San Gennaro. Il card. Battaglia pronuncerà il suo indirizzo di saluto. Dopo una breve preghiera e l’ascolto del Vangelo il Santo Padre terrà un discorso. L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica per intercessione del santo patrono.

Alle 16.45 la partenza del Papa dal duomo verso piazza del Plebiscito; alle 17.15 l’arrivo del Santo Padre in piazza del Plebiscito e saluto ai fedeli, alle 17.20 Leone XIV arriva in basilica per salutare la comunità dei Minimi e alcune autorità. Alle 17.30 il Santo Padre incontra la città di Napoli. Dopo il saluto dell’arcivescovo e del sindaco di Napoli, sono previsti racconti e testimonianze attraverso le voci guida di Chiara del Gaudio e Andrea Sarubbi, il Coro del maestro Carlo Morelli e dei giovani della Pastorale giovanile e vocazionale della diocesi. Seguirà il discorso del Papa. Al termine Atto di affidamento alla Vergine Maria davanti alla venerata immagine dell’Immacolata di don Placido Baccher che, nel secondo centenario dell’Incoronazione, sarà portata in piazza. L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica.

Alle 18.30 Leone XIV lascerà piazza del Plebiscito per la Rotonda Diaz e alle 18.45 partenza dell’elicottero del Santo Padre e rientro in Vaticano.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /