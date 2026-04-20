Diocesi: Catanzaro, mons. Maniago sabato guiderà il pellegrinaggio al santuario della Madonna di Porto

Sarà l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, a guidare sabato 25 aprile il pellegrinaggio diocesano al santuario-basilica della Madonna di Porto. Un appuntamento tradizionale per la vita ecclesiale del territorio, giunto quest’anno alla sua 60ª edizione.

Il pellegrinaggio, voluto da Armando Fares, continua a rappresentare uno dei momenti più significativi di comunione della diocesi attorno al proprio pastore e alla devozione mariana della Madonna di Porto, sottolinea la diocesi. L’edizione 2026 assume un significato particolare perché si colloca nel contesto del Giubileo per i 400 anni dell’origine della devozione della Madonna di Porto, uno dei santuari più frequentati della Calabria e meta costante di pellegrinaggi, preghiera e devozione popolare. Alle 11 mons. Maniago presiederà la solenne concelebrazione eucaristica mentre la mattinata si aprirà alle 10 sul piazzale “Monsignor Giuseppe Pullano”, davanti all’Antico Santuario, con la Via Lucis con Maria, proposta di preghiera nel tempo pasquale che accompagnerà i pellegrini fino alla Basilica. Una delle soste sarà vissuta presso la vicina Residenza sanitaria assistenziale “Madonna di Porto”, dove anziani, operatori e familiari saranno coinvolti in un momento di preghiera e di condivisione. Nel corso del pellegrinaggio si pregherà in modo particolare per la pace, per le famiglie e per l’imminente avvio della visita pastorale dell’arcivescovo alla diocesi.

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