Fondazione Missio: ad Assisi le Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria. “Cuori riconciliati, desiderosi di comunione”

La Fondazione Missio ha aperto le iscrizioni alla 24ª edizione delle Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria, che ogni anno si tengono ad Assisi presso la Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli. “Cuori riconciliati, desiderosi di comunione” è il titolo scelto per queste Giornate “che propongono un cammino di ascolto, riflessione e condivisione sul senso della missione in un mondo segnato da divisioni e desideroso di comunione e fraternità”, sottolineano a Missio. L’evento, promosso dall’Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese della Cei e dalla Fondazione Missio, è in programma dal 27 al 30 agosto 2026. Quattro giornate per rileggere la missione oggi secondo le seguenti tematiche: Un mondo diviso; Desiderio di comunione; A servizio della fraternità; Educando all’universalità. “Lectio bibliche, relazioni, testimonianze, momenti di preghiera, confronto e fraternità accompagneranno il cammino dei partecipanti”. Nel programma è inserita anche una veglia missionaria che verrà celebrata presso l’Abbazia di San Pietro. Inoltre, in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, è prevista una visita al santuario dell’Eremo delle Carceri. “Le Giornate sono rivolte a consacrati e laici dei Centri missionari diocesani, operatori pastorali, religiosi e religiose, giovani, seminaristi e a tutti coloro che desiderano approfondire la spiritualità e la formazione missionaria”. Qui per iscrizioni, in presenza oppure on line.

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