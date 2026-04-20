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Diocesi: Pistoia e Pescia, mons. Mascagna nuovo vescovo. Mons. Nerbini (Prato), “a lui vicinanza e preghiera per questo nuovo e importante incarico”

A mons. Augusto Mascagna, nominato oggi da Papa Leone XIV vescovo di Pistoia e Pescia, “esprimiamo vicinanza e preghiera per questo nuovo e importante incarico. Siamo desiderosi di incontrarlo e di conoscerlo per continuare la fruttuosa collaborazione che da tempo unisce le vicine e amiche diocesi di Prato e Pistoia. Gli auguriamo fin da subito buon lavoro”. Così il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, anche a nome della comunità diocesana pratese, saluta la nomina di mons. Augusto Mascagna. Nell’occasione mons. Nerbini ha voluto ringraziare mons. Fausto Tardelli “per il ministero episcopale svolto a servizio della Chiesa di Pistoia e Pescia e per il cammino comune compiuto nella Conferenza episcopale toscana”.

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