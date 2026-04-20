Dialogo: Padova, alla Facoltà teologica del Triveneto incontro tra cattolici e monaci buddhisti thailandesi

(Foto Facoltà teologica del Triveneto)

Dal 16 aprile alla Facoltà teologica del Triveneto di Padova preti e religiosi cattolici hanno condiviso giorni di dialogo con monaci buddhisti thailandesi, nel segno del rispetto reciproco e della ricerca comune della pace. L’iniziativa, promossa con l’Istituto superiore di Scienze religiose e in collaborazione con realtà come il Dialogo interreligioso monastico e l’Unione buddhista italiana, ha offerto momenti di studio, meditazione e ritiro anche a Camposampiero. Al centro, la convinzione condivisa che “la pace interiore inizia da noi stessi, non dal mondo”, come ha affermato Ven. Neminda, e che “il dialogo non è soltanto conversazione, né dibattito o discussione, dove vogliamo soltanto avere ragione, vincere; il dialogo è una comprensione profonda, è ascolto dal cuore”. I monaci dell’International Buddhist Studies College di Bangkok hanno inoltre sottolineato, con Ven. Phramaha Weerasak Abhinandavedi, che “la pace può accadere in ogni respiro, è in ogni passo in cui camminiamo con consapevolezza”. In un tempo segnato da crisi e conflitti, l’esperienza padovana si propone così come segno concreto di fraternità tra tradizioni religiose diverse e contributo alla costruzione di una pace personale e sociale.