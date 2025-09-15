Cultura: Antoniano, al via “CineMini – Kids” e “Il Cantico delle Connessioni”

(Foto Antoniano)

A partire dall’autunno 2025 e per tutta la prima metà del 2026, l’Antoniano di Bologna rinnova e rilancia il proprio impegno nell’unire cultura e famiglie, con una proposta ricca di appuntamenti gratuiti pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un percorso condiviso di scoperta, relazione e crescita.

Al centro dell’offerta due rassegne principali, complementari e fortemente interconnesse: “CineMini – Kids”, dedicata al cinema per l’infanzia, e “Il Cantico delle Connessioni”, un percorso culturale, aperto a tutti e ispirato al Cantico delle Creature, che si articola tra documentari, dibattiti e incontri con autori.

Un piccolo cinema del sabato mattina che diventa un grande gesto di attenzione verso i bambini, i genitori e l’idea di una cultura che accoglie e unisce: in Antoniano nasce “CineMini – Kids”, un ciclo cinematografico che si svolgerà in un ambiente informale e accogliente, dedicato a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, accompagnati dai loro genitori. Quattro gli appuntamenti gratuiti in programma il sabato mattina, da settembre a dicembre, che seguono le orme del successo del format primaverile “CineMini – Talk”, rivolto alla primissima infanzia e ai neogenitori.

Si inizia il 20 settembre con “La Quercia e i suoi abitanti”; poi il 18 ottobre è la volta di “Linda e il pollo”; il 15 novembre il calendario prevede “Ernest e Celestine: l’avventura delle sette note”; infine, il 13 dicembre, “Il mio amico Robot”.

“Iniziative come questa ci ricordano come la cultura sia un respiro necessario per la vita delle comunità”, commenta fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano. “Attraverso il linguaggio semplice e universale del cinema, Antoniano desidera offrire alle famiglie un tempo prezioso di ascolto reciproco e di crescita, rinnovando la sua missione di essere casa che accoglie e accompagna, un luogo in cui le famiglie possono ritrovare senso e legami. Questa iniziativa sarà un’occasione per alimentare la meraviglia dei bambini e, insieme, la responsabilità degli adulti: perché è nello sguardo dei più piccoli che impariamo a custodire la vita, le relazioni, la comunità, il futuro”.

Per rafforzare l’impegno nel promuovere una cultura dell’infanzia accessibile e partecipata torna anche l’Area Kids: l’appuntamento è in Piazza del Nettuno dal 26 al 28 settembre, nel contesto del Festival Francescano. Per l’occasione, Antoniano curerà uno spazio pensato come luogo libero di gioco, relazione e scoperta: un ambiente accogliente e protetto dove le famiglie potranno vivere il Festival Francescano a misura di bambino, tra giochi e laboratori gratuiti ispirati al tema di quest’anno, “Il Cantico delle Connessioni”.

Ad affiancare la proposta dedicata ai più piccoli, la programmazione culturale dedicata agli adulti: una rassegna, intitolata “Il Cantico delle Connessioni – Doc”, composta da un ciclo di otto documentari.

Gli appuntamenti serali alla Mensa Padre Ernesto dell’Antoniano, a partire da settembre 2025 e in calendario fino ad aprile 2026, sono pensati per attualizzare il messaggio del Cantico delle Creature, riportandolo dentro i temi urgenti della contemporaneità: il rapporto con la Terra, le nuove comunità, le sfide del cambiamento climatico, la dignità degli invisibili, la possibilità della pace.

Da ottobre 2025 a maggio 2026, Antoniano apre inoltre le sue porte alla parola scritta con “Il Cantico delle Connessioni”: otto incontri si trasformeranno in un’occasione per approfondire una delle immagini o dei simboli del Cantico delle Creature, declinati in relazione a grandi temi attuali come il cambiamento climatico, la transizione energetica, il rapporto tra scienza e spiritualità, la cura dei legami familiari, le migrazioni, la pace, la dignità umana.