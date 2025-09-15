Compleanno Leone XIV: mons. Satriano (vescovi Puglia), “il suo magistero e il suo esempio sono fonte di ispirazione, speranza e impegno”

“La nostra preghiera sale a Dio chiedendo che il Signore sostenga Papa Leone XIV nella sua missione, gli doni salute e ogni bene per continuare a servire il Popolo di Dio con la sapienza e la fortezza che lo contraddistinguono. Il suo magistero e il suo esempio sono per noi e per tutti, fonte di ispirazione, di speranza e impegno concreto per una ‘pace disarmata e disarmante’”. Così mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e residente della Conferenza episcopale pugliese (CEP), ha rivolto “con gioia e gratitudine” a nome dell’intera comunità ecclesiale della Regione i più sentiti e sinceri auguri a Papa Leone in occasione del suo compleanno, festeggiato ieri. Nell’occasione, i vescovi di Puglia – si legge in una nota della Cep – hanno espresso “la loro vicinanza filiale e l’affetto di tutta la comunità ecclesiale pugliese al Santo Padre, Pastore universale e guida saggia della Chiesa”.

