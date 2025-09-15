Sport: Csi, Lombardia prima alle finali del Campionato nazionale di atletica leggera a Cernusco sul Naviglio

(Foto Csi)

Oltre 200 gare in 3 giorni, 1.640 finalisti provenienti da 13 regioni italiane, 127 società in gara e 528 medaglie assegnate: sono i numeri del Campionato nazionale di atletica leggera del Csi, che si è concluso a Cernusco sul Naviglio nel Centro sportivo “Ermanno Zacchetti”. La Atletica Colli Berici di Vicenza si conferma prima nella classifica generale e giovanile. Seconda la Virtus Calco (Lecco), terza Atletica Ravello (Milano). La Lombardia domina il medagliere regionale con 216 medaglie, seguita da Veneto e Trentino. Da segnalare i 14 record associativi infranti, 3 dei quali a firma di Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), vincitrice nelle gare veterane A degli 800, 1.500 e 3.000 metri. Grande partecipazione anche di atleti con disabilità in quattro categorie specifiche, a testimonianza dell’impegno del Csi per uno sport realmente inclusivo. Presenti alle premiazioni il presidente nazionale Vittorio Bosio, il presidente regionale Paolo Fasani e rappresentanti istituzionali regionali e locali. L’evento era inserito nel programma “Italia dei Giochi” della Fondazione Milano Cortina 2026, realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio della Città metropolitana di Milano. Tre giornate di sport e valori condivisi, vissute da protagonisti, tra pista e spalti.



