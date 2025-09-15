Famiglia: Forum del Veneto e Azione Cattolica vicentina, il 19 settembre tavola rotonda a Vicenza sulle future politiche familiari della Regione

Venerdì 19 settembre il Forum delle associazioni familiari del Veneto e l’Azione Cattolica vicentina organizzano a Vicenza una tavola rotonda tra le forze politiche del Veneto. Obiettivo, un confronto sulle future politiche familiari della Regione. (Centro diocesano “A. Onisto” – viale Rodolfi 14/16 – ore 18.30)

Di “incontro storico” parlano i promotori: “Per la prima volta infatti esponenti di diverse forze politiche siederanno allo stesso tavolo per ascoltare e discutere sulle proposte contenute nel documento elaborato dal Forum delle associazioni familiari del Veneto: ‘Una Regione a misura di famiglia’ Il tema centrale sarà il futuro della famiglia in Veneto, con uno sguardo che abbraccia tutte le sue fasi: dal momento in cui si forma, al periodo in cui cresce e educa i figli, fino a quando accoglie e si prende cura di un anziano, senza dimenticare l’attenzione fondamentale alle situazioni di disabilità e dell’affido”.

La diocesi di Vicenza ha dato il patrocinio all’iniziativa ed il vescovo Giuliano Brugnotto, darà un saluto iniziale. Seguirà la presentazione del documento del Forum e, quindi, la tavola rotonda con la partecipazione di Renzo Masolo (Alleanza Verdi e Sinistra), Chiara Luisetto (Partito Democratico), Alberto Bozza (Forza Italia), Joe Formaggio (Fratelli d’Italia), Marco Zecchinato (Zaia Presidente – Lega). La moderazione è affidata a Marco Marseglia, presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto.

“Non è solo un incontro politico – sottolinea Marco Marseglia, presidente del Forum – ma un momento di ascolto reciproco e di confronto costruttivo. In un tempo in cui la famiglia vive cambiamenti e sfide importanti, vogliamo che le politiche pubbliche siano in grado di accompagnarla in ogni fase della vita, riconoscendone il valore sociale, educativo e solidale”.

