Diocesi: Castelpetroso, due Giubilei regionali a settembre nella basilica dell’Addolorata

(Foto basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso)

Prosegue il cammino giubilare nella basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso (Is), centro della spiritualità mariana del Molise. Dopo il Giubileo regionale degli operatori di giustizia, per questo mese sono in programma altri due appuntamenti. Il primo domani, martedì 16 settembre, alle ore 18,30, con il Giubileo di tutti i fedeli: un momento di grazia e di incontro che coinvolgerà l’intero popolo di Dio. Un invito a vivere il Giubileo come tempo favorevole per la conversione e il rinnovamento interiore, nel segno della misericordia. Sabato 20 settembre, alle ore 10,30, sarà la volta del Giubileo di sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi, occasione per rinsaldare la fraternità e rinnovare l’impegno nella sequela di Cristo e nel servizio alla Chiesa. I due eventi vogliono esprimere il senso più autentico del Giubileo: una comunità in ascolto della Parola, radicata nella fede e aperta alla speranza, unita attorno a Maria, madre della consolazione.