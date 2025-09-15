Mondo digitale: Caffo (Telefono Azzurro), “condividere online foto del primo giorno di scuola un rischio per bambini e adolescenti sottovalutato da genitori”

Oggi tantissimi bambini e adolescenti iniziano il proprio percorso scolastico. In questo giorno atteso da molti accade quello che ogni anno si verifica in misura crescente. Le strade davanti all’ingresso di scuola si trasformano in veri e propri set fotografici dove, i genitori, immortalano i propri figli in ogni posa possibile con l’unico obiettivo di postare in tempo reale le loro fotografie e video sui social. Quello cui non pensano, però, è l’impatto che può avere quel gesto.

“Non è difficile da credere che quegli stessi scatti faranno il giro del mondo e che potranno essere a disposizione di miliardi di persone e, inesorabilmente, anche di mostri”, rimarca Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro. “Mostri pronti a utilizzare quelle immagini per generare, attraverso l’intelligenza artificiale, materiale pedopornografico da distribuire sui mercati internazionali, trasformandoli, a loro insaputa in pedoporno-attori. Spesso poi non si pensa che quelle stesse foto, o quegli stessi video, possono consentire a quei mostri di presentarsi direttamente a scuola dai ragazzi, o di intercettarli online per adescarli. Molti genitori sottovalutano il lato peggiore della società digitale in cui viviamo, e quindi, prima di esporre i propri figli ai rischi della rete è bene riflettere un istante in più su quelle che possono essere le conseguenze”, avverte. “Come Telefono Azzurro continueremo a fare cultura su tutto quello che riguarda la protezione dei dati personali nel digitale per dotare dei giusti strumenti critici sia i genitori sia gli stessi ragazzi”, conclude Caffo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /