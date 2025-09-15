Austria: campagna giovanile Missio, progetti di solidarietà per il sud del mondo. Coinvolte scuole e parrocchie

La campagna giovanile Missio è iniziata per la 51ª volta in Austria. Migliaia di scolari e giovani nelle parrocchie venderanno 310.000 confezioni di praline di cioccolato del commercio equo e solidale e 130.000 confezioni di “Happy Blue Chips”, patatine blu, nelle prossime settimane. Il direttore nazionale di Missio, padre Karl Wallner, ha espresso la sua gioia per la partecipazione di molti giovani e la loro volontà di “assumersi responsabilità sociale e mostrare solidarietà con la Chiesa e i giovani di tutto il mondo”. Il ricavato andrà a progetti di aiuto in diversi Paesi del sud del mondo, nonché al lavoro della Gioventù cattolica Austria. Lanciata nel 1974, la campagna da allora si svolge ogni anno, combina giustizia, sostenibilità e commercio equo e solidale con un contributo concreto al sostegno di progetti sociali ed educativi della Chiesa. Secondo Missio Austria, negli ultimi 20 anni sono stati raccolti circa 2,9 milioni di euro. Migliaia di bambini e ragazzi partecipano ogni anno, sostenendo la campagna nelle scuole, nei corsi di educazione religiosa o nei gruppi parrocchiali. Quest’anno, il ricavato sosterrà progetti in quattro regioni del mondo: Sud Sudan, Malawi, Sri Lanka e nella regione amazzonica brasiliana dell’arcidiocesi di Santarém. I cioccolatini Missio sono realizzati con cacao proveniente dal commercio equo e solidale; le Happy Blue Chips provengono da una cooperativa delle Ande peruviane.

