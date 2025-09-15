Terzo settore: Suore Francescane Alcantarine, a Bari sabato 20 settembre la presentazione ufficiale della Fondazione La Fonte Ets

Si terrà sabato 20 settembre, a partire dalle ore 18.30, presso la Casa “Volto Santo” in corso Alcide De Gasperi 473 a Bari, la presentazione ufficiale della Fondazione La Fonte Ets, costituita dalla Congregazione delle Suore Francescane Alcantarine.

La Fondazione nasce con l’obiettivo di rappresentare il mondo del Terzo Settore per la Congregazione e di offrire uno strumento operativo per qualificare e rafforzare i servizi che le Suore Alcantarine da tempo svolgono in Puglia e in Italia.

“La Fondazione La Fonte Ets è il nostro modo di essere nel Terzo settore per la nostra Congregazione – dichiara suor Chiara Trivellato, presidente – e vuole essere uno strumento per svolgere al meglio quei servizi che le Suore Alcantarine portano avanti da anni nelle comunità”.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto; Elisabetta Vaccarella, assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili del Comune di Bari; Maria Chiara Addabbo, presidente del IV Municipio di Bari.

Seguirà un momento di riflessione con gli interventi di Roberto Romito, presidente dell’Associazione nazionale presidi per la Puglia, Rosy Paparella, insegnante e formatrice, e con la testimonianza di Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele Fazio, vittima innocente della criminalità organizzata barese.

La conclusione dell’evento prevede un momento conviviale con la degustazione di prodotti tipici preparati dagli studenti dell’Istituto professionale – enogastronomia, ospitalità alberghiera, socio sanitario – A. Perotti- P. Calamandrei di Bari, accompagnata da intermezzi musicali a cura del quartetto Incanto Ensemble.

L’iniziativa si svolge con il sostegno di numerose imprese e realtà del territorio, tra cui BdM Banca, Megamark e Divella, oltre a diversi imprenditori locali e con il patrocinio del Comune di Bari, dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto e del Centro di servizio al volontariato San Nicola.

“Questa serata sarà un’occasione di incontro e di festa – sottolinea suor Trivellato – per raccontare la nostra identità e condividere con le istituzioni e la società civile le prospettive di futuro. Sarà inoltre possibile sostenere nella stessa serata la Fondazione attraverso una donazione, contribuendo così al nostro impegno per le giovani generazioni, in linea con le finalità statutarie”.

