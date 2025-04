Ragazzi: Milano, il 13 maggio più di mille studenti alla seconda edizione di Futuramente

(Foto Unicef)

L’appuntamento con la seconda edizione di Futuramente è fissato per il 13 maggio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, che per l’occasione diventerà il cuore pulsante del confronto e della crescita per più di mille ragazzi e ragazze desiderosi di costruire il proprio futuro. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano.

Futuramente 2025 sarà un evento dinamico e coinvolgente, con un format che include talk ispirazionali, panel interattivi ed esperienze immersive. Al centro del dibattito ci saranno temi cruciali per l’agenda 2030, come il lavoro dignitoso, l’educazione finanziaria, la parità di genere, la sostenibilità e la salute. L’obiettivo è offrire ai giovani strumenti concreti per affrontare le sfide globali e costruire un futuro più equo e sostenibile.

Durante il festival, le aule e gli spazi dell’Università Cattolica saranno animati da laboratori e momenti di networking che permetteranno ai partecipanti di entrare in contatto diretto con aziende leader di settore e figure di spicco del mondo della formazione e dell’innovazione.

Come per la prima edizione, l’evento sarà arricchito da dibattiti e performance dal vivo di noti talent nazionali e internazionali, di cui verranno svelati i nomi nel corso delle prossime settimane. Il programma completo verrà pubblicato sul sito ufficiale futuramentefestival.it.

Un’area speciale sarà dedicata alla seconda edizione delle Metaversiadi, il format innovativo ideato da Itaca che integra la gamification nei percorsi educativi.

Futuramente verrà presentato il 22 aprile in occasione della Giornata mondiale della Terra, all’interno della maratona #OnePeopleOnePlanet, in livestreaming, durante l’evento di orientamento formativo “Più di tutto mi ricordo il futuro”.

L’evento è organizzato in collaborazione con Giffoni Innovation Hub e con la Conferenza dei rettori delle Università italiane, sotto la supervisione del ministero dell’Istruzione e del Merito.