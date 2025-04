Papa Francesco: ai giovani dell’Univ, ”questo tempo di pellegrinaggio e incontro fraterno vi spinga a portare a tutti il Vangelo di Gesù Cristo”

“Il Congresso internazionale Univ che state realizzando a Roma vi riunisce in questi giorni nella celebrazione di un duplice avvenimento giubilare: l’Anno Santo 2025 e il centenario dell’ordinazione sacerdotale di san Josemaría Escrivá. Quanti motivi per rendere grazie a Dio e continuare a camminare entusiasti nella fede, diligenti nella carità e perseveranti nella speranza”. Lo scrive Papa Francesco in un messaggio ai giovani partecipanti al Congresso internazionale Univ 2025 che si è aperto ieri e che vede la presenza di circa 3.000 giovani universitari da tutto il mondo. “Mi unisco alla vostra gioia e – scrive il Pontefice – vi accompagno con la mia preghiera, chiedendo al Signore che questo tempo di pellegrinaggio e di incontro fraterno vi spinga a portare a tutti il Vangelo di Gesù Cristo, morto e risorto, come annuncio della speranza che realizza le promesse, conduce alla gloria e, fondata sull’amore, non delude (cfr. Bolla Spes non confundit, 2)”.

