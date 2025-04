Noticum: “Medioriente in movimento”, Amazzonia e Haiti sulla rivista missionaria digitale

È online il numero di aprile di Noticum, la rivista digitale della Fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, “Medioriente in movimento”, con interventi del Custode di Terra Santa padre Francesco Patton, del nunzio in Siria cardinale Zenari, e di altri missionari che lavorano in Medioriente intervenuti all’appuntamento de I Martedì del Mondo che ha trattato questo argomento. A seguire: “Svuotando, svuotando, svuotando…”, la riflessione di don Paolo Bizzocchi di Reggio Emilia, da poco arrivato in Amazzonia come missionario; l’esodo istriano vissuto da suor Arcangela, missionaria in Ecuador dal 1971, che ricorda la sua infanzia da sfollata; le scintille fra Trump e i Paesi dell’Africa del Sud; Haiti allo sbando; la presa di posizione dei vescovi di Cuba; le vicissitudini dell’ex presidente filippino Rodrigo Duterte; lo spazio famiglie km zero, le riflessioni sul Sinodo. Qui per leggere Noticum.

