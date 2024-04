Legalità: operazione maxi frode su fondi Pnrr. Libera, “plauso a forze dell’ordine e magistratura, serve un deciso cambio di passo”

“Plauso alle forze dell’Ordine e alla magistratura per l’indagine in Veneto. Come abbiamo denunciato da tempo con i dossier ‘Pnrr a raggi X’, l’enorme problema di trasparenza sui dati e sui progetti sul Pnrr agevolano l’infiltrazione corruttiva e illegalità diffusa. Occorre un sistema snello e intelligente di restituzione pubblica di dati da strutturare a monte, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Pnrr stesso”. Così l’associazione Libera commenta l’operazione in Veneto che ha scoperto una maxi frode ai danni dell’Unione europea su fondi del Pnrr da parte di un gruppo criminale. “E’ necessario un deciso cambio di passo, ponendo al centro trasparenza, monitorabilità e lotta a opacità, corruzione e mafie, un cambiamento che passa per la capacità dello Stato di garantire partecipazione e rendicontabilità. E proprio in Veneto, da tempo accompagniamo anche l’esperienza dell’osservatorio civico locale che sta lavorando a monitorare i progetti di Pnrr e loro trasparenza”.

