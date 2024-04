Diocesi: Mantova, da domenica 7 a domenica 14 aprile il Coro dell’Università Cattolica di Leopoli in concerto

Foto diocesi Mantova

La diocesi di Mantova ha invitato, in rappresentanza dell’Università Cattolica Ucraina di Leopoli con cui ha un gemellaggio dal 1999, il coro degli studenti. Il gruppo si chiama Stritennia e prende il nome dalla festa liturgica che noi conosciamo come “Presentazione del Signore”. Questi ragazzi vengono a Mantova per celebrare i 25 anni di amicizia che ci legano, e per raccontare come si vive in Ucraina in questi anni, ma vorrebbero anche trasmetterci con i loro canti pasquali tutta la speranza che ripongono nella pace.

Il coro, diretto da Melnyk Olena, è formato da giovani e studenti di Leopoli che cantano a cappella, senza accompagnamento strumentale, interessati a fare conoscere la cultura ucraina nel mondo. Il tema pasquale sarà al centro delle loro esibizioni, perché quest’anno per il calendario latino la Pasqua si è celebrata il 31 marzo, mentre per il calendario bizantino è il 5 maggio. Oltre a brani pasquali tipicamente ucraini ci sarà la possibilità di ascoltare canti popolari e contemporanei. Un altro scopo di questo viaggio è finanziare i progetti della Caritas parrocchiale in un villaggio vicino a Leopoli, chiamato Hlynyany, che la Caritas diocesana sta aiutando in questo difficile momento.