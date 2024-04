Giubileo 2025: mons. Fisichella, una rassegna musicale e una serie di mostre tra le iniziative culturali del 2024

Una Rassegna musicale, sul motto “Armonie di speranza”, e una serie di mostre, dal titolo “I cieli aperti”. Sono alcuni degli eventi culturali che si svolgeranno nel 2024 in vista del Giubileo del 2025, la cui bolla di indizione verrà pubblicata il prossimo 9 maggio. Tre i concerti in programma nei prossimi mesi, ha reso noto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, presentando – in sala stampa vaticana – la Rassegna “Giubileo è cultura”, che si snoderà lungo quest’anno. Il primo appuntamento è per domenica 28 aprile, alle 17.30, presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, dove verrà eseguito per intero il celebre Messiah di G.F. Handel, “un’opera molto conosciuta ma non sempre realizzata in pienezza”, ha sottolineato il vescovo a proposito dell’opera più famosa di Handel, che sarà eseguita dall’Ensemble fiorentina dei “Musici del Gran Principe” diretta dal giovane Maestro Samuele Lastrucci. Un secondo appuntamento è in programma il 3 novembre, alle 18 presso l’Auditorium di Via della Conciliazione, e vedrà protagonista l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal Maestro Jader Bignamini, attualmente Direttore musicale della Detroit Symphony Orchestra, che eseguirà la Quinta Sinfonia di Dimitri Shostakovich realizzata nel 1937. Il terzo appuntamento sarà realizzato in prossimità dell’apertura della Porta Santa. Alle 18 del 22 dicembre, presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, la Cappella Sistina si esibirà in diverse composizioni polifoniche di Palestrina, Perosi e Bartolucci. “Con i suoi 1500 anni di storia, la Cappella Sistina sotto la direzione del Maestro Marcos Pavan consentirà di vivere i giorni immediati l’apertura del Giubileo alla luce di una genuina contemplazione del mistero della fede cantato da un Coro conosciuto nel mondo intero e che eccezionalmente si esibirà nella città di Roma”, ha annunciato Fisichella.

