Diocesi: Ragusa, il 5 e 6 aprile due incontri sulla responsabilità del laico cristiano nella società di oggi

La responsabilità del laico cristiano nella società di oggi: questo il tema di due incontri promossi dalla Consulta delle Aggregazioni laicali e dal Percorso di formazione alla vita cristiana che si terranno a Ragusa e Vittoria. Interverrà il teologo Marco Vergottini, già vice-presidente dell’Associazione Teologica Italiana, è stato per 25 anni docente di Introduzione alla teologia e di Storia della teologia contemporanea alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano. Attualmente insegna Teologia pastorale a Padova presso la Facoltà teologica del Triveneto. I due incontri sono programmati domani, venerdì 5 aprile alle 19.30 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Ragusa e sabato 6, sempre alle 19.30, nell’auditorium Cesare da Bus della parrocchia Madonna Assunta di Vittoria. “La Consulta delle aggregazioni laicali e il Percorso di formazione alla vita cristiana intendono rimettere al centro, con questa iniziativa, il ruolo dei laici e della missione – ricordano don Maurizio Di Maria e don Salvatore Puglisi – a essere tutti responsabili della salvezza del mondo e delle realtà terrene indicata da Cristo nel Discorso della Montagna. Per la nostra diocesi si tratta di una bella opportunità offerta ai laici per prendere consapevolezza delle responsabilità cui sono chiamati nella Chiesa e nella società in questo particolare contingente storico”.

