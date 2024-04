Libri: ViTrenD, domani a Fondo si presenta “Essere Comunità autonoma” di Lorenzo Dellai

Sarà presentato domani, venerdì 12 aprile, alle ore 17.30, a Fondo (Borgo d’Anaunia) – presso la Sede del Circolo Anziani San Rocco in via Battisti – il libro di Lorenzo Dellai “Essere Comunità autonoma”, edito da ViTrenD, un marchio di Vita Trentina Editrice sc.

Un viaggio nella storia e nelle prassi dell’Autonomia trentina, a partire dalla pluriennale esperienza di amministratore dell’autore. Un’Autonomia che non è una conquista o un diritto solo da difendere, ma un dovere da adempiere dando spessore e progettualità alle prerogative legislative, finanziarie e istituzionali previste dallo Statuto. Con uno sguardo al futuro, analizzando le sfide che il Trentino incontrerà e davanti alle quali dovrà mantenere lo spirito di innovazione, creatività, rigore e lungimiranza che in tante occasioni l’hanno contraddistinto.

Il volume presenta in appendice tre contributi specifici di Gianfranco Postal, Antonio Schizzerotto ed Enrico Zaninotto.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’autore e sarà moderato da Walter Iori.

