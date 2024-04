Diocesi: Pistoia, domani mons. Tardelli con l’ex ministro Fioroni all’incontro su “Dottrina sociale e cattolici italiani nella società e nella politica”

“Dottrina sociale e cattolici italiani nella società e nella politica. Trent’anni dopo la fine della Dc”. Questo il tema dell’incontro che si terrà domani, venerdì 12 aprile, a Pistoia, per iniziativa delle Acli provinciali e dall’associazione “Collegamento sociale cristiano Amici di supplemento d’anima”. L’evento, ospitato dalle 18 nella sala parrocchiale di San Biagio in Cascheri, prende spunto dalla recente pubblicazione “Nel mondo, da cristiani” dedicata a mons. Gastone Simoni (1937-2022), già vescovo di Prato, appassionato di politica e cultore di Dottrina sociale. Moderati dal giornalista Mauro Banchini, dopo l’introduzione di Tommaso Braccesi, vicepresidente delle Acli provinciali di Pistoia, interverranno mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, Beppe Fioroni, ex ministro Pubblica istruzione e vicepresidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo, Giuseppe Sangiorgi, giornalista già direttore de “Il popolo” e presidente dell’associazione Collegamento sociale cristiano fondata proprio da mons. Simoni.

