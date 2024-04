Armamenti: Mattarella, c’è “un imprevedibile ritorno alla minaccia di adoperare il nucleare”

(Foto Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

C’è “allarme per gli armamenti nucleari, con un imprevedibile ritorno alla minaccia di adoperarli, accompagnata dalla ricerca – definizione crescente – di nuovi armamenti, dagli effetti sempre più dirompenti e conseguenze sempre più crudeli”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro con i rappresentanti delle Accademie nazionali delle Scienze dei Paesi del G7, in occasione del S7 + SSH7 Academic Summit, al Quirinale.

Il capo dello Stato ha affrontato i temi più caldi della scienza e della società: “Dalla sicurezza alimentare, alla tutela della salute, alla considerazione delle diseguaglianze sociali e della povertà. Condizioni di povertà e diseguaglianza gravemente e altamente presenti tuttora e, per qualche aspetto, in aumento anche nei Paesi sviluppati”.