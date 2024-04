Diocesi: Scuola cattolica di cultura e Meic Udine, da stasera il ciclo di incontri “Crisi ecologica e cura della casa comune: scenari globali e locali”

Si intitola “Crisi ecologica e cura della casa comune: scenari globali e locali” il nuovo ciclo di quattro incontri organizzato dalla Scuola cattolica di cultura “Rinaldo Fabris” e dal Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale) di Udine. Primo appuntamento oggi, giovedì 11 aprile, a Udine.

Partendo dall’enciclica “Laudato si’” (2015) e dall’esortazione apostolica “Laudate Deum” (2023) di Papa Francesco – in cui viene rivolto un appello universale a considerare coerentemente l’urgenza della custodia del creato – il ciclo di incontri intende focalizzare e approfondire la crisi ecologica, una fra le attuali problematiche più scottanti e rispetto a cui si delineano gli scenari più drammatici. E intende farlo prendendo in considerazione sia la sua dimensione globale che quella locale, recentemente sottolineata da eventi climatici di portata assolutamente inedita.

Quale importanza, quindi, assume nel discorso pubblico il magistero di Papa Francesco? In quali termini è ancora rilevante la profezia cristiana per illuminare, in sintonia con le nuove acquisizioni delle scienze della Terra, il problema della salvaguardia del creato come bene comune e compito dell’umanità? E come vivere da credenti l’impegno nella questione ambientale? Muovendo da queste domande di fondo e tenendosi conto insieme della dimensione globale e locale di questa problematica, saranno prese in esame anche le criticità emerse, in ordine a un adeguato approccio alla crisi climatica, nelle successive Conferenze delle parti (Cop), le modalità di una preventiva difesa del territorio della nostra regione e alcune buone pratiche da attuarsi nel quotidiano da parte di ciascuno.

Il percorso sarà articolato con l’apporto di esponenti del mondo della climatologia, della cultura e della Chiesa, così da offrire una visione poliedrica e aggiornata della problematica in esame.

Tutti si svolgeranno alle 18 al centro culturale “Paolino d’Aquileia” di Udine, in via Treppo 5/B.

Stasera sul tema “Papa Francesco e la cura della casa comune” interviene Simone Morandini, docente presso il corso di licenza in Ecologia integrale della Pontificia Università Antonianum (Roma); giovedì 18 aprile su “Evidenze e scenari di cambiamento climatico: dal contesto locale alla crisi globale” Federica Flapp (Arpa-Fvg Osmer); giovedì 2 maggio su “Sfide e opportunità per la cura di un territorio fragile: il Friuli” Francesco Marangon, docente di economia all’Università degli studi di Udine; giovedì 9 maggio su “Vivere da cristiani la tutela del Creato” Arturo Puccillo, presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Trieste.

