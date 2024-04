Giovani: domani a Milano presentazione indagine sull’autoimprenditorialità delle nuove generazioni

“Sono determinati, motivati, portatori di positività e capaci di mettersi alla prova pur di raggiungere l’autonomia, personale ed economica. Ma se, da una parte, ci sono grande entusiasmo e una forte tendenza a investire sulla propria realizzazione, anche attraverso esperienze all’estero e corsi specializzanti, dall’altra, non mancano incertezza e spaesamento”. È il ritratto dei giovani lombardi così come emerge dall’indagine condotta dal Centro di ricerca sullo sviluppo di comunità e la convivenza organizzativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per conto dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid). “Un identikit che fornisce una lettura situata e partecipata dell’universo giovanile, restituendo un’immagine tutto sommato positiva delle giovani generazioni troppo spesso rappresentate dal mondo adulto in maniera stereotipata e preconcetta”. La ricerca completa, realizzata su un campione di 764 giovani compresi tra i 18 e i 28 anni tutti abitanti della regione Lombardia, sarà presentata venerdì 12 aprile alle ore 10.00 a Milano, nella Sala Pirelli di Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22, nell’ambito dell’evento “La transizione scuola-lavoro: l’autoimprenditorialità dei giovani tra aspirazioni e realismo”, promosso “con l’obiettivo di offrire una panoramica variegata dei giovani residenti in Lombardia nell’attuale momento storico”.

